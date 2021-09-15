Yeniboğziçi'ndeki düğüne Covid-19 engeli

YENİBOĞZİÇİ'NDEKİ DÜĞÜNE COVİD-19 ENGELİ

Ergün YAHAT

Yeniboğaziçi köyünde 18 Eylül akşamı yapılacak olan Sıdıka - Kaan çiftinin düğün töreni aile içerisinden bir kişinin PCR testi pozitif çıkınca düğün törenleri 3 Ekim Pazar gününe ertelenmek zorunda kalındı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım;

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Herkese merhabalar.. Pazartesi günü ablamın çocuğunun yapmış olduğu Covid19 testinin sonucu pozitif çıkması üzerine 18 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan düğünümüzü 03 Ekim 2021 tarihine ertelemiş bulunmaktayız.. Ablam ve eniştemin testleri negatif çıkmıştır, fakat yakın temaslı olup ev izolesinde olacaklardır. Bizler önlem amaçlı yaptığımız testlerimizin sonucu negatiftir.. Ailemizin ve siz sevdiklerimizin sağlığı önceliğimiz.. 3 Ekim 2021 gününde buluşmak dileğiyle