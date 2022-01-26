Yeniboğaziçi’nde küçükbaş hayvancılık konusunda uygulamalı eğitim düzenlenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Yeniboğaziçi’nde yarın küçükbaş hayvancılıkta işletme verimliliğini artıracak konularda uygulamalı eğitim düzenleniyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu çerçevede, yarın saat 15.00’de Yeniboğaziçi Belediyesi Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Nazan Koluman tarafından “Küçükbaş Hayvancılıkta İşletme Verimliliğini Etkileyen Faktörler” konulu eğitim verilecek.

