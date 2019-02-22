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Yeniboğaziçi Ve Geçitkale’de Yarın Tohum Takas Şenlikleri Düzenleniyor

Lefkoşa, 22 Şubat 19 (.): Cittaslow üyesi Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve Geçitkale belediyeleri, yerel tohumların korunması için çalışmalar yapan Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi’nin katılımıyla “Tohum Takas” etkinlikleri düzenliyor.Yapılan ortak açıklamaya göre, ilk tohum takas etkinliği 17 Şubat Pazar Mehmetçik’teki Cittaslow Markette gerçekleşti. Etkinlik yarın 11:00’daYeniboğaziçi’nde Cittaslow ofisinde, 16:00’da Geçitkale, 2 Mart’ta da Lefke’de düzenlenecek.Açıklamaya göre,...

Yeniboğaziçi Ve Geçitkale’de Yarın Tohum Takas Şenlikleri Düzenleniyor

Lefkoşa, 22 Şubat 19 (.): Cittaslow üyesi Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve Geçitkale belediyeleri, yerel tohumların korunması için çalışmalar yapan Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi’nin katılımıyla “Tohum Takas” etkinlikleri düzenliyor.Yapılan ortak açıklamaya göre, ilk tohum takas etkinliği 17 Şubat Pazar Mehmetçik’teki Cittaslow Markette gerçekleşti. Etkinlik yarın 11:00’daYeniboğaziçi’nde Cittaslow ofisinde, 16:00’da Geçitkale, 2 Mart’ta da Lefke’de düzenlenecek.Açıklamaya göre,...

22 Şubat 2019 Cuma 12:05
Yeniboğaziçi Ve Geçitkale’de Yarın Tohum Takas Şenlikleri Düzenleniyor

Lefkoşa, 22 Şubat 19 (.): Cittaslow üyesi Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve Geçitkale belediyeleri, yerel tohumların korunması için çalışmalar yapan Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi’nin katılımıyla “Tohum Takas” etkinlikleri düzenliyor.

Yapılan ortak açıklamaya göre, ilk tohum takas etkinliği 17 Şubat Pazar Mehmetçik’teki Cittaslow Markette gerçekleşti. Etkinlik yarın 11:00’daYeniboğaziçi’nde Cittaslow ofisinde, 16:00’da Geçitkale, 2 Mart’ta da Lefke’de düzenlenecek.

Açıklamaya göre, etkinlik, yerel tohum, tarım modelleri ve sağlıklı gıda üretimi üzerine görüşlerin paylaşılmasına olanak sağlanması düşüncesi de göz önünde bulundurularak düzenlendi. Etkinliklerde yerel tohumun korunması, çoğaltılması, sağlıklı gıda üretimi alanlarında sohbet ve konuşmaların, film gösteriminin yapılması da öngörülüyor.

(ID/ŞEB) FOTOĞRAFLI
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