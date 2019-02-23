Yeniboğaziçi’nde Tohum Takas Şenliği İçin Toplantı

Lefkoşa, 23 Şubat 19 (.): Yeniboğaziçi’nde bugün Tohum Takas Şenliği hazırlıkları kapsamında toplantı düzenlendi.

Cittaslow üyesi Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve Geçitkale belediyeleri, yerel tohumların korunması için çalışmalar yapan Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi’nin katılımıyla, “Tohum Takas Şenliği” hazırlıkları kapsamında toplantı gerçekleştiriyor.

17 Şubat’ta Mehmetçik’te yapılan bilgilendirme toplantısının ardından, bugün de aynı toplantı bugün de Yeniboğaziçi’nde yapıldı.

Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi adına toplantıda bilgi veren Emir Taşcıoğlu, yerel tohum, tarım modelleri ve sağlıklı gıda üretimi üzerine görüş belirterek, yerel tohumun korunması, çoğaltılması, sağlıklı gıda üretiminin önemine vurgu yaptı.

Tüm Cittaslow belediyelerinde bilgilendirme toplantılarının tamamlanmasının ardından, Nisan ayında “Tohum Takas Şenliği” gerçekleştirilecek.

(BRT-GÜL)