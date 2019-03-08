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Yeniboğaziçi Belediyesinden Dünya Kadın Günü Etkinlileri…

Lefkoşa, 8 Mart 19 (.):Yeniboğaziçi Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 13 ve 15 Mart’ta etkinlik düzenleyecek.

Yeniboğaziçi Belediyesinden Dünya Kadın Günü Etkinlileri…

Lefkoşa, 8 Mart 19 (.):Yeniboğaziçi Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 13 ve 15 Mart’ta etkinlik düzenleyecek.

08 Mart 2019 Cuma 11:41
Yeniboğaziçi Belediyesinden Dünya Kadın Günü Etkinlileri…

Lefkoşa, 8 Mart 19 (.):Yeniboğaziçi Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 13 ve 15 Mart’ta etkinlik düzenleyecek.

Yeniboğaziçi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 Mart’ta KISAD ve KISAA tarafından Yeniboğaziçi Cittaslow Kültür Salonunda kadın sağlığı semineri düzenlenecek. 15 Mart’ta ise  saat 18:00 de yine aynı mekanda Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğulları’nın konuk olacağı film gösterimi ve oturum gerçekleştirilecek.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı  Mustafa Zurnacılar yaptığı  açıklamada, “Kadına karşı her türlü ayrımcılığın, şiddetin ortadan kalktığı, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, eşit haklarla, barış ve huzur içerisinde sürdürebileceğimiz bir dünya için erkeğiyle, kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle her türlü haksızlığa karşı demokrasi ve adaletle mücadele edeceğimiz, toplumsal huzurun sağlandığı günlere erişme temennisiyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” dedi.

Zurnacılar,  siyasal hayatta kadının daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çekmek ve yönetim koltuklarında daha çok kadın görmek istedikleri  mesajını vermek üzere,  en eski Belediye Meclisi üyesi Sultan Karaşahin’e bir günlüğüne Belediye Başkanlı görevini teslim etiklerini de kaydetti.

Zurnacılar, ayrıca, dün  gerçekleşen  kazada hayatını kaybeden iki vatandaşa rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

(YIL/HA)

 

 

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