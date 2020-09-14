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Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Salamis Kamping Tesisi İle İlgili Duyuru

Lefkoşa, 14 Eylül 20 : Yeniboğaziçi Belediyesi, belediye sınırları içerisinde Kolimbos Ormanı’nda bulunan Salamis Kamping Tesisi alanında hafta içerisinde yapılacak olan yasal işlemlerden dolayı, sürekli ikamet eden veya tesis içerisinde geçici olarak kalan vatandaşların kendilerine ait gıda, özel eşya ve araçlarını alıp tesisten ayrılmaları gerektiğini bildirdi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 10:30
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Salamis Kamping Tesisi İle İlgili Duyuru
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Lefkoşa, 14 Eylül 20 : Yeniboğaziçi Belediyesi, belediye sınırları içerisinde Kolimbos Ormanı’nda bulunan Salamis Kamping Tesisi alanında hafta içerisinde yapılacak olan yasal işlemlerden dolayı, sürekli ikamet eden veya tesis içerisinde geçici olarak kalan vatandaşların kendilerine ait gıda, özel eşya ve araçlarını alıp tesisten ayrılmaları gerektiğini bildirdi.
Yeniboğaziçi Belediyesinden yapılan duyuruda, ilgili yasaların Belediyeye verdiği yetki ile yapılacak olan yasal işlemlerden sonra kimsenin tesise giremeyeceği, girilmeye çalışılması durumunda da gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

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(RU/HA)
 

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