banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98259
ALTIN
234.845
DOLAR
5.5136
STERLİN
7.3138
EURO
6.2357
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Markette hırsızlık
MARKETTE HIRSIZLIK
İşyerinin parasını cebe attı
İŞYERİNİN PARASINI CEBE ATTI
Hırsızlık zanlısı 3 eve daha girmiş
HIRSIZLIK ZANLISI 3 EVE DAHA...
banner306

Yeniboğaziçi Belediyesi "kitap Ve İnsan" Konulu Söyleşi Düzenliyor

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Yeniboğaziçi Belediyesi

Yeniboğaziçi Belediyesi "kitap Ve İnsan" Konulu Söyleşi Düzenliyor

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Yeniboğaziçi Belediyesi

26 Mart 2019 Salı 09:11
Yeniboğaziçi Belediyesi

Lefkoşa, 26 Mart 19 (.): Yeniboğaziçi Belediyesi "Kitap ve İnsan" konulu söyleşi düzenliyor.
Kütüphane Haftası nedeniyle perşembe akşamı saat 19.00'da Yeniboğaziçi Belediyesi Cittaslow Kültür Salonu'nda yer alacak etkinliğe, ülke edebiyatçılarından İsmail Bozkurt, Bedia Balses, Dervişe G. Kutlu ve Dr. Arif Albayrak konuşmacı olarak katılacak.
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi bölgesinden çıkıp da adını Kıbrıs'a duyuran, kitaplarıyla ülkeye hizmetler veren sanatçılarla gerçekleştirilecek söyleşiye tüm halkı ve kitapseverleri davet etti.
(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKP Sevgül Uludağ’a desteğini açıkladı
YKP Sevgül Uludağ’a desteğini açıkladı
Başkentte işyeri denetimleri...
Başkentte işyeri denetimleri...
Döviz kurları
Döviz kurları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yatakta bırakılan saç kurutma makinesi ev yangınına neden oldu
Yatakta bırakılan saç kurutma makinesi ev yangınına neden oldu
Klasik Otomobiller Gazimağusa Belediyesi’nin Ev Sahipliğinde Namık Kemal Meydanı’nda Sergilendi
Klasik Otomobiller Gazimağusa Belediyesi’nin Ev Sahipliğinde Namık Kemal Meydanı’nda Sergilendi
Meteoroloji açıkladı: “Çarşamba ve Perşembe yağmur var”
Meteoroloji açıkladı: “Çarşamba ve Perşembe yağmur var”
Kıbrıs Vakıflar Ve Din İşleri Dairesi Emeklileri Derneği Yeni Yönetimini Belirledi
Kıbrıs Vakıflar Ve Din İşleri Dairesi Emeklileri Derneği Yeni Yönetimini Belirledi
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim