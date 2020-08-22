Yeniboğaziçi'nde türü belirlenemeyen 1 kilo patlayıcı ele geçirildi.. 2 tutuklu

Yeniboğaziçi'nde bugün bir evde ve çevresinde toplam 1 kg ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi. 2 kişiyi tutuklayan polisin bomba imha ekipleri bahse konu maddeyi incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Polisin açıklamasına göre, M.G.'yr (E-44) ait ikametgahta ve ikametgahının karşında bulunan arazide yapılan arama neticesinde, türü henüz tespit edilemeyen yaklaşık 1 kg ağırlığında patlayıcı olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan D.G. (E-28) tutuklanarak çıkartıldıkları Gazimağusa Kaza Mahkemesi tarafından haklarında üçer gün tutukluluk emri verildi.

Bahse konu madde bomba imha ekipleri tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Soruşturma devam ediyor.