banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Feci kazada yaralı var!
Feci kazada yaralı var!
Evinde uyuşturucuyla yakalandı!
Evinde uyuşturucuyla yakalandı!
Çok sayıda fişekle yakalandı!
Çok sayıda fişekle yakalandı!
Bakanlar Kurulu tarafından görevden alma ve atamalar
Bakanlar Kurulu tarafından görevden alma...
Vatandaş nelere sinir oluyor…
Vatandaş nelere sinir oluyor…
banner405

Yeniboğaziçi'nde, kaynak makinesinden çıkan yangında otobüs durakları, sulama boruları ve meyve ağaçları yandı

04 Haziran 2022 Cumartesi 21:02
Yeniboğaziçi'nde, kaynak makinesinden çıkan yangında otobüs durakları, sulama boruları ve meyve ağaçları yandı

Yeniboğaziçi'nde, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile Yeniboğaziçi Belediyesine ait otobüs durakları, plastik sulama boruları ve bazı evlerin avlusundaki çeşitli meyve ağaçları yandı. Olayda ihmalkarlığı olduğu tespit edilen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

banner341
Polisten verilen bilgiye göre, saat 12:30 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde İ.G.(E-52), kullanımındaki kaynak makinesi ile kaynak yaptığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.  Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanları tarafından söndürüldü.  Yangın sonucu 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile Yeniboğaziçi Belediyesine ait otobüs durakları, plastik sulama boruları ve bazı evlerin avlusunda bulunan muhtelif meyve ağaçları yandı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel: “Kara sınır kapılarındaki eksikliklerin tümü giderilecek, rahat geçiş imkânı sağlanacak”
Üstel: “Kara sınır kapılarındaki eksikliklerin tümü giderilecek, rahat geçiş imkânı sağlanacak”
13 yaşındaki kız bulundu...
13 yaşındaki kız bulundu...
YYK Yönetim Kurulu Başkanlığına Feyzi Hansel seçildi
YYK Yönetim Kurulu Başkanlığına Feyzi Hansel seçildi
Kocaismail: “Bağışlarla iki yıllık pandemi sürecinde hayatta kalabildik”
Kocaismail: “Bağışlarla iki yıllık pandemi sürecinde hayatta kalabildik”
Sağlık Bakanlığı, hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalıkları için tarama yapacak
Sağlık Bakanlığı, hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalıkları için tarama yapacak
Harmancı: Diyalog ve istişare önemli, devam edeceğiz
Harmancı: Diyalog ve istişare önemli, devam edeceğiz
Üstel: “‘Kıbrıs Türkü olmasa Türkiye burada olamazdı’ demek yıllardır birlikte yürütülen ulusal davayı yok saymaktır”
Üstel: “‘Kıbrıs Türkü olmasa Türkiye burada olamazdı’ demek yıllardır birlikte yürütülen ulusal davayı yok saymaktır”
GAÜ Öğr. Gör. Yörük aile terapisi hakkında açıklamalarda bulundu
GAÜ Öğr. Gör. Yörük aile terapisi hakkında açıklamalarda bulundu
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
TÜRK-BİR Bakü’de KKTC’yi anlattı
TÜRK-BİR Bakü’de KKTC’yi anlattı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim