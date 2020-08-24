Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Salamis Kamping Tesisi ile ilgili su konusunda açıklama

“TANKERLER SU SATIŞI YAPABİLMEK İÇİN BELEDİYEDEN İZİN ALMALI”

Yeniboğaziçi Belediyesi, Salamis Kamping Tesisi’ne tankerle su satışına izin verilememesi konusunda açıklama yaparak, belediye sınırları içerisinde su satışı yapılabilmesi için belediyeden işletme izni alınması gerektiğini belirtti.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Salamis Kamping Tesisine verilen suyun kesildiği ve tankerle su dağıtımı yapan tankercilerin de kampa su vermelerinin engellendiği söylemleri üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada karavancılıktan sürekli yerleşime geçen tesiste belediye su şebekelerinin (hatlarının) bulunmadığı ve ana hatlardan da buraya herhangi bir bağlantının söz konusu olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, tesise tankerle su taşıyan tanker sahiplerinin ise belediye sınırları içerisinde su satışı yapabilmesi için belediyeden önceden işletme izni almaları gerektiği, dolayısıyla, işletme izni olmayan tankerlerin buraya su taşıması ve su satışı yapmasının yasal olmadığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Salamis Kamping Tesisi içerisindeki mevcut belediyenin çekmesi gereken su hatlarını KAMP – DER’in çekerek oradaki halktan su saati takarak maktu ücret aldığını ve gayrı yasal bir şekilde su satışı yaptığını bu görevlerin ise yasa gereği belediyelerin görevi olduğu” kaydedildi.

Tesisin ruhsatsız ve kaçak olduğu, kamp alanı içerisinde Kamp – Der’in yaptığı faaliyetlerin yasal olmadığını bu nedenle gerekli olan yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.