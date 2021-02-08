Yeniboğaziçi Belediyesinden önemli sağlık işbirliği

Ergün YAHAT

Yeniboğaziçi Belediyesi beldesine bağlı Mormenekşe köyünde geçtiğimiz günlerde çıkan 2 pozitif vakanın ardından Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar Mormenekşe köyünde PCR testi yapılması için Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı ile girişimlerde bulunarak Mormenekşe köyünde geniş çaplı PCR testi taramasını yarın yapıyor. Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar Hastane Başhekimi Dr.Mustafa Kalfaoğluna Hastane Baş Amiri Mustafa Yaver'e ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Belediye sitesinden yapılan açıklama;

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİ İŞBİRŞİĞİ İLE HALKIMIZA ‘PCR TESTİ’ HİZMETİ

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin girişimleri neticesinde, Sağlık Bakanlığı işbirliği ile 09.02.2021 (yarın) saat 09:00’da Mormenekşe Kültür Salonu’nda PCR Testi yaptırmak isteyen vatandaşlarımıza PCR Testi hizmeti verilecektir. Dileyen vatandaşlarımız yarın Mormenekşe Kültür Salonu’nda, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek organizasyona katılıp PCR Testlerini yaptırabilir.