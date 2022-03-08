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Yeniboğaziçi Belediyesi’nden 8 Mart Projesi; Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu

08 Mart 2022 Salı 15:25
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden 8 Mart Projesi; Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ ÇATISI ALTINDA, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA AĞAÇ DİKİMİ GERÇEKLEŞTİ

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(08-03-2022…MHA)   Yeniboğaziçi Belediyesi çatısı altında olan 6 kadın örgütü, “Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu” adı altında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Alaniçi Kadınlar Derneği, Yıldırım Kadınlar Derneği ve Akova Kadınlar derneği; 50 adet zeytin, 50 adet zakkum ve 50 adet servi olmak üzere toplamda 150 adet ağaç dikimi gerçekleştirdiler.

Ağaç dikiminin ardından Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Zurnacılar, kadın kuruluşu 6 sivil toplum örgütü ile başladıkları sosyal sorumluluk projesini “Belediyemize ait yeşil alanı 6 kadın sivil toplum kuruluşumuz ile ‘Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu’ adı altında diktiğimiz fidanlar ile kadınlarımıza ayırıyoruz” sözleri ile anlattı. Bu projenin kalıcı olmasını dileyen Başkan Zurnacılar, katkı koyan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.  (MHA)

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