Yeniboğaziçi Belediyesi Salamis Kamping Tesisi’ni mühürledi

“HALKA AİT BU ALANLARIN TEKRAR HALKA KAZANDIRILMASINI, SAĞLIK RİSKİ OLMAYAN KARAVANCILIĞA AÇIK BİR KAMP ALANI DESTEKLİYORUZ”

Yeniboğaziçi Belediyesi, “Belediyeler Yasasına aykırı bir şekilde Salamis Kamping Tesisi’nin izinsiz iş yeri olarak çalıştırılması, sağlık muayenesi koşullarına uyulmaması, pis su atıklarının kuma, toprağa ve dışa aktarılmasına göz yumulması nedeniyle” Salamis Kamping Tesisini mühürlediğini açıkladı.

Yeniboğaziçi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Yeniboğaziçi Belediyesi olarak Kamp-Der yönetimi ile iki yıldır konuyla ilgili devam ettirdiğimiz diyalog süreci sonuç vermemiş ve Kamp-Der yönetimine göndermiş olduğumuz ihbarlara rağmen tesisin çalıştırılması ile ilgili gayrı yasal durumlara son verilmemiştir” denildi.

Belediye tarafından gerek yazılı ihbarlarla, gerek basın ve gerekse sosyal medya aracılığıyla Salamis Kamping Tesisinin mühürleneceği, Belediyenin yasal yetkisini kullanacağı duyurusu yapılmasına rağmen Kamp-Der yönetiminin gayrı yasal olarak tesisi işletmeye, tesisteki yapıların atık sularını kuma vermeye devam ettiği, belirtildi.

Açıklamada, “Bu nedenlerden dolayı yıllar içerisinde çarpık yapılaşmanın yaşandığı, çevre ve insan sağlığı için büyük risk taşıyan bu alana belediyemiz tarafından müdahale etme zorunluluğu doğmuştur. Bugün belediyemiz tarafından yapılan mühürleme işlemleri Kamp-Der yönetimi ile yapılan görüşmelerin hiç bir sonuç vermemesi nedeniyle yasal yetkiler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Belediye olarak tesiste birilerinin mağdur olmasını istemediklerini ancak Kamp-Der yönetiminin “alanın yasal durumu hakkında üyelerine gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını, üyelerine

gönderilen yasal ihbarlara itibar etmemeleri ve kendilerine hiçbir şey yapılamayacağı” yönünde yanlış bilgiler verdiğini gözlemledikleri kaydedildi.

“Belediyemiz kamusal alanların kamu yararına kullanılmasını, ortak yaşam alanlarının korunmasını, halka ait bu alanların tekrar halka kazandırılmasını, ayrıca sağlık riski olmayan karavancılığa açık bir kamp alanını desteklediğimizi bildirir, bizlere bu konuda desteklerini veren tüm halkımıza teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.