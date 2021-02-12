Yeniboğaziçi Belediyesi PCR test ağını genişletti

Yeniboğaziçi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.00 – 16.00 saatleri arasında Belediyeye bağlı tüm köylerden PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlar, işletme sahipleri ve çalışanlarına ücretsiz PCR testi hizmeti verilecek.

Açıklamada, testlerin yarın Yeniboğaziçi Belediyesi Çocuk Parkı ve Alaniçi, Yıldırım, Akova Şehitler köyleri için merkez olan Yıldırım Çocuk Parkı’nda, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.