Yeniboğaziçi Belediyesi'nden önemli duyuru

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ve 9 Ağustos 2019 tarihinde Halkın katılımına sunulan Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı (GİYİP) tasarısı 42 gün süreyle özel ve tüzel kişilerin görüşlerini sunmaları için askıya alınmıştır. 19 Eylül 2019 Perşembe günü sona erecek olan askı süresinde koçanlı mallarınızın imar durumunun kapalı olup olmadığını öğrenmek için Yeniboğaziçi Belediyesi'ne başvurabilirsiniz ve gerekli itiraz ve önerilerinizi yazılı olarak Şehir Planlama Dairesi Mağusa Şubesine ulaştırabilirsiniz.