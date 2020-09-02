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Yeniboğaziçi Belediyesi Kamp-Der’in ofislerini mühürledi

Yeniboğaziçi Belediyesi, Kamp-Der isimli derneğin Salamis Karavan Kamp Alanı içerisinde, Kamp Alanının idaresi amacıyla kullandığı binaları, Derneğin Kamp Alanında gayri yasal faaliyet gösterdiği gerekçesiyle mühürledi

02 Eylül 2020 Çarşamba 19:49
Yeniboğaziçi Belediyesi Kamp-Der’in ofislerini mühürledi
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Yeniboğaziçi Belediyesi, Kamp-Der isimli derneğin Salamis Karavan Kamp Alanı içerisinde, Kamp Alanının idaresi amacıyla kullandığı binaları, Derneğin Kamp Alanında gayri yasal faaliyet gösterdiği gerekçesiyle mühürledi

Yeniboğaziçi Belediyesinden yapılan açıklamada, Derneğin Salamis Karavan Kamp Alanı içerisinde ofis olarak kullandığı binaların Belediye Meclisinin aldığı kararlar doğrultusunda, belde sınırları içerisinde gayrı yasal şekilde faaliyet yaptığı gerekçesiyle mühürlendiği kaydedildi.

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Belediye görevlilerinin yasal görevlerini yerine getirirken çıkması olası olaylara karşı belediye ekiplerine polisin de nezaret ettiği kaydedildi.

PİS SULARI DIŞARIYA BIRAKAN YAPILAR DA MÜHÜRLENECEK

Belediye Zabıta Ekipleri ayrıca karavan kamp alanı içerisinde bulunan tüm kaçak yapıların kullanıcılarına polis mensupları nezaretinde ihbar da verdiği kaydedilen açıklamada, “tamamen yasa dışı bir şekilde sağlık koşullarına uymayıp pis su atıklarını kuma ve dışarıya akıttıklarından dolayı verilen ihbarnamede, 15 günlük süre zarfında sorunların ortadan kaldırılmaması halinde kullanımlarında bulunan yapıların mühürleneceğinin belirtildiği kaydedildi.


 

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Son Güncelleme: 02.09.2020 20:19
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