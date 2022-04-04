Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanlarının Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sürüyor

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar önündeki oturma eyleminin görüşmeden çıkacak sonuca göre şekilleneceğini belirten Zurnacılar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamada bulundu.

Zurnacılar, “Hava olumlu ancak henüz net bir şey yok…” dedi.

“Bugün sonuç almayı bekliyor musunuz?” sorusuna yönelik Zurnacılar, “Evet, bugün olumlu bir netice almayı bekliyorum, bunu alana kadar da burada kalacağız…” şeklinde konuştu.

Hükümete mensup 29 milletvekiline dosya sunduğunu da ifade eden Zurnacılar, görüşme sonrasında daha detaylı açıklama yapabileceğini belirtti. Zurnacılar, muhalefet liderleri ve milletvekilleriyle de görüştüğünü söyledi.

Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi’nin sağlık ve sakin yaşam felsefesini esas alan Cittaslow ağının Kıbrıs’taki başkenti olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

“Belediyecilikte çok üstünlüğümüz var. Hastanemiz bitti. Bölgede iki üniversite, devlet ve özel okullar, kreş, binden fazla faal iş yeri, 20’den fazla turizm tesisi var. Tüm denizler, ormanlar halkındır. Özel yok… Belediye hepsini geri aldı. Belki de ülkede mal varlığı en büyük belediye biziz…”

112 çalışanla 8 köye, 20 bin nüfusa belediyenin öz kaynakları ve imkanlarıyla hizmet verildiğini ifade eden Zurnacılar, bu dönem 20’den fazla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yeniboğaziçi’nin 2002’de Bakanlar Kurulu kararıyla turizm bölgesi ilan edildiğini de anımsatan Zurnacılar, ülkenin Cittaslow ağı sayesinde 34 ülkede temsil edildiğini belirtti.

“BUNLARIN YİTİRİLMESİ ÜZÜCÜ OLUR…”

Son yıllarda emirname, Koronavirüs salgını, turizmindeki durgunluk, ekonomideki kriz, hizmet maliyetlerinin artması nedeniyle yaşadıkları olumsuzluklara işaret eden Mustafa Zurnacılar, şöyle devam etti:

“Yeniboğaziçi Cittaslow kriterleriyle yapılaştığından dolayı buraya ciddi bir nüfus akışı oldu. İhtiyaca cevap verebilmek için 13-14 iş aracı satın aldık, kurumsal yapıya dönüştük, disiplinli çalıştık. Cittaslow’un başkenti Yeniboğaziçi, ağ koordinatörü de benim. Bu belediye kapatılırsa başkent gider. Bu oluşumu sağlamak için üçüncü belediyeye ihtiyaç olur. Belediye kurup üyelik başvurusu yapamayacağımıza göre Güney Kıbrıs anında müdahalesini yapar, bu işi durdurur… Bunların yitirilmesi çok üzücü olur…”

Zurnacılar, yaz aylarında 25 üniversite öğrencisine iş imkânı sağladıklarını da belirterek, sanayilerinin güçlendiğini, 65 fabrikanın bölgede tam kapasiteyle çalıştığını, belediyenin bu fabrikalara su ve alt yapı konusunda hizmet sağladığını da söyledi.