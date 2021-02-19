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Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı gıda yardımına ihtiyacı olan vatandaşlar için duyuru yaptı

 

19 Şubat 2021 Cuma 17:45
Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı gıda yardımına ihtiyacı olan vatandaşlar için duyuru yaptı
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Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı, gıda yardımına ihtiyacı olan vatandaşların belediye gıda yardım ekibi veya köy muhtarlarına ulaşabileceğini duyurdu.

Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 nedeniyle tüm dünya ülkeleri gibi KKTC’nin de zor bir süreçten geçtiği belirtilerek, 2020 Mart ayında ülkede görülen Covid-19 salgını sürecinde halkla birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, zor günlerin geride bırakıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bizler Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, meclis üyelerimiz, çalışanlarımız, muhtarlarımız, azalarımız, derneklerimiz, birliklerimiz, iş insanlarımız, sanatçılarımız, çiftçilerimiz, hayvancılarımız ve yardımsever halkımızla bu zor günlerimizde de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Halkımızla dayanışma ve yardımlaşma içerisinde bu zor günleri aşacağımıza da inancımız tamdır” denildi.

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Açıklamada, belediyeye bağlı köylerde ikamet edip, hiçbir yerde çalışmayan ve evine maaş girmeyen vatandaşların, 0548 810 63 22 ve 0392 378 81 45 numaralı telefonlardan belediye gıda yardım ekibine veya köy muhtarlarına ulaşabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, gıda yardımı için destek vermek isteyen dernek, birlik, kurum, kuruluş, iş insanları, sanatçılar, çiftçiler, hayvancılar ve yardımsever vatandaşların 0548 810 63 22 ve 0392 378 81 45 numaralı telefonlardan belediye gıda yardım ekibine ulaşabileceği veya 11-118-0000100309 numaralı Kooperatif Merkez Bankası hesabına yardımlarını yapabileceği bildirildi.

“Unutmayalım ki birlik beraberlik bir tek ölümü yenemez” denilen açıklamada, muhtarlara ulaşılabilecek telefon numaralarına da yer verildi:

“Yeniboğaziçi Muhtarı Hilmi Şenyapılı: 0533 854 1673, Mormenekşe Muhtarı Sayim Aytürk: 0533 831 0693, Şehitler Muhtarı Olsan Karabardak: 0533 848 7041, Alaniçi Muhtarı Cemal Yıldız: 0533 868 9276, Akova Muhtarı Osman Şingirli: 0548 876 4388, Yıldırım Muhtarı Osman Birşen: 0542 862 0459”

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Son Güncelleme: 19.02.2021 19:23
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