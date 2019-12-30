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Yeni Yıl Mesajları... Çakıcı, 2020’de Toplumsal Çıkarların Öne Çıkarılmasını Diledi

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yeni yılda demokratik laik toplum yapısının korunup geliştirilmesini, kişisel veya partisel çıkarların değil toplumsal çıkarların öne çıkarılmasını, yurtta ve dünyada barış, huzur ve refahın olmasını diledi.

Yeni Yıl Mesajları... Çakıcı, 2020’de Toplumsal Çıkarların Öne Çıkarılmasını Diledi

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yeni yılda demokratik laik toplum yapısının korunup geliştirilmesini, kişisel veya partisel çıkarların değil toplumsal çıkarların öne çıkarılmasını, yurtta ve dünyada barış, huzur ve refahın olmasını diledi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 14:09
Yeni Yıl Mesajları... Çakıcı, 2020’de Toplumsal Çıkarların Öne Çıkarılmasını Diledi

Lefkoşa, 30 Aralık 19 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yeni yılda demokratik laik toplum yapısının korunup geliştirilmesini, kişisel veya partisel çıkarların değil toplumsal çıkarların öne çıkarılmasını, yurtta ve dünyada barış, huzur ve refahın olmasını diledi.
TKP-YG’nin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da halkın yanında durmaya, seçenek olmaya devam edeceğini kaydeden Çakıcı, kararlı ve örgütlü mücadeleye katılma çağrısında da bulundu.
Çakıcı, yeni yılla ilgili mesajında 2019’u da değerlendirdi. Çakıcı, 2019’un ekonomik çöküntülerin yaşandığı, politik vaatlerin tümden boş çıktığı bir yıl olduğunu savundu.
Bu yılda da dünyada savaşlar son bulmadığını, emperyalist güçlerin mazlum halklara ait zenginliklere el koymak için kan dökmeye devam ettiğini kaydeden Çakıcı, “Kıbrıs sorunu bu yıl da kalıcı siyasi bir çözüme ulaştırılamadı. Çözüme ve barışa hizmet etmesi beklenen Kıbrıs'ın zenginlikleri, emperyalist emellerle kanlı çatışmalara sebebiyet verecek hale getirildi” dedi.
4'lü koalisyon hükümetinin bozulmasıyla ilgili topluma doyurucu hiçbir açıklama yapılmadığını savunan Çakıcı, UBP-HP koalisyon hükümetini “Hayat Pahalılığı endeksiyle oynamak”, “ücretli kesimleri daha fakirleştirecek icraatlar yapmak”la suçladı.

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“Yolsuzlukların usulsüzlüklerin hesabını sormak için seçmenden oy isteyenler 2019’da hesap sormayı değil bunları yapanların ortağı olmayı tercih etti” diyen Çakıcı, halka vaat edilen reformların da hükümettekiler tarafından hatırlanmadığını savundu.
2019’da da halka ait kurumların peşkeş çekilmesi için çaba gösterildiğini öne süren Çakıcı, şunları da söyledi:
 “Vergi reformu yapılıp zengin sermaye çevrelerine tanınan sınırsız muafiyetler bu yıl da kaldırılmadı. Eğitim reformu yapılıp bilimsel demokratik eğitim sistemi yerleştirilmezken teokratik sisteme geçiş adımları atılmaya devam edildi. Tarım reformu yapılıp teşviklerin 5-6 büyük sermaye sahibi aileye gitmesi yerine küçük ve orta ölçekli üretimin desteklenmesi bu yıl da gündeme gelmedi. Özel sektör çalışanları bu yıl da üvey evlat muamelesi görmeye sendikalaşmalarının önündeki engeller korunmaya devam edildi. Kirada oturan evsiz yurttaşlarımızın konut sahibi olması için bu yıl da hiç girişim yapılmadı. Kadın ve gençlere yönelik iş kurma amaçlı destekler de hükümetin gündemine hiç gelmedi. Çevresel tahribatı, dere yatakları işgalleri sürdü, yollardaki alt yapı yetersizliği bu yıl da can almaya devam etti.”
(RÇ/HÖ)
 

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