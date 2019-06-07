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Yeni Türkü 15 Haziran’da Ltb Organizasyonuyla Lefkoşa’da

Lefkoşa, 7 Haziran 19 (.): Türkiye’den müzik grubu Yeni Türkü, Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonuyla 15 Haziran Cumartesi günü başkent Lefkoşa’da konser verecek. 

Yeni Türkü 15 Haziran’da Ltb Organizasyonuyla Lefkoşa’da

Lefkoşa, 7 Haziran 19 (.): Türkiye’den müzik grubu Yeni Türkü, Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonuyla 15 Haziran Cumartesi günü başkent Lefkoşa’da konser verecek. 

07 Haziran 2019 Cuma 10:32
Yeni Türkü 15 Haziran’da Ltb Organizasyonuyla Lefkoşa’da

Lefkoşa, 7 Haziran 19 (.): Türkiye’den müzik grubu Yeni Türkü, Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonuyla 15 Haziran Cumartesi günü başkent Lefkoşa’da konser verecek. 
LTB’den verilen bilgiye göre, Yeni Türkü, Canteen Sandwich Bar ve Papa Bar Nicosia katkılarıyla, Uray Sokak’ta (Surlariçi – LTB Otoparkı) müzikseverlerle buluşacak. 
Özel gereksinimli bireylerden oluşan LTB Ritm orkestrasının yararına gerçekleştirilecek konser çerçevesinde, saat 17.00’den itibaren katılımcılara çeşitli sürprizler sunulacak, bölgede  stantlar kurulacak. 

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Gece saat 21.30’da başlayacak  konserin biletleri, 50 TL olup, Papa Bar Nicosia, Canteen Sandwich Bar ile tüm Mardo Şubelerinden temin edilebilecek. 
LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyeleri konsere ücretsiz katılabilecek. 
(TUĞ/HA)   FOTOĞRAFLI
 

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