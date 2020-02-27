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Yeni Asgari Ücret Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Lefkoşa, 27 Şubat 20 (.): Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından 2020 yılının ilk asgari ücretinin brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete\'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Asgari Ücret Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Lefkoşa, 27 Şubat 20 (.): Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından 2020 yılının ilk asgari ücretinin brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete\'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

27 Şubat 2020 Perşembe 10:42
Yeni Asgari Ücret Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi
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Lefkoşa, 27 Şubat 20 (.): Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından 2020 yılının ilk asgari ücretinin brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 25 Şubat’ta yapılan itirazları görüşmek üzere tekrar toplandığı; devlet tarafının 5, işçi tarafının ise 4 evet oyu verirken işveren tarafının toplantıyı terk ettiği hatırlatıldı.

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1 Şubat 2020’den itibaren geçerli olan asgari ücret şöyle:

“Saatlik: 22.04 TL (brüt), günlük: 176.31 TL (brüt), haftalık: 881.54 TL (brüt), aylık: 3 bin 820 TL (brüt), aylık: 3 bin 323 TL (net)”

(ÖZ/GÜL)

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