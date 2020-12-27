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"Yeni yıl sağlık refah ve mutluluk getirsin"

27 Aralık 2020 Pazar 13:59
"Yeni yıl sağlık refah ve mutluluk getirsin"
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CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN NOEL VE YENİ YIL MESAJI..."YENİ YIL SAĞLIK REFAH VE MUTLULUK GETİRSİN"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de yaşayan Hristiyan vatandaşların Noel ve yeni yılını kutlayarak, yeni yılın sağlık, refah ve mutluluk getirmesini diledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar yayımladığı mesajda, 2020 yılının pandemi dolayısıyla zorluklarla geçtiğini ancak KKTC’nin diğer pek çok ülkeyle kıyaslandığında pandemi sürecini başarıyla yönettiğini belirterek KKTC’nin en güvenli ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gerek Başbakanlığı döneminde hükümetin gerekse şimdiki hükümetin sağlığı ön planda tutarak alınan tedbirlerle, dengeli bir şekilde ekonomiyi ve ülkenin farklı sektörlerini de koruduklarını belirtti.

Yeni bir yıla girerken, insanlık dışı izolasyonların ülkede yaşayan, ülkeyi seven ve yatırım yapan vatandaşları da etkilediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ticaret ve doğrudan uçuşlar konusunda verilen sözlere rağmen Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların devam etmesinin utanç verici olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

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“Rum tarafının engellemeleri nedeniyle Kıbrıslı Türkler, birçok uluslararası spor turnuvalarına kendi bayrakları ve kimlikleriyle ne yazık ki halen katılamıyor. Yeni yılın, önceden verilen sözlere ve evrensel insan hakları yasalarına uyularak uluslararası toplumun yaklaşımını yeniden değerlendirmesine ve tüm KKTC vatandaşları ve dünyanın diğer ülkeleri arasında doğrudan ticaret ve doğrudan uçuşlarin yolunun açılmasına vesile olmasını dilerim.”

Cumhurbaşkanı Tatar, 2004 Annan Planı referandumunda ve son olarak 2017’de Crans Montana sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasında Kıbrıslı Türklerin olumlu tavırlarına rağmen Rum tarafının maksimalist taleplerle yönetim ve doğal kaynakların paylaşımını reddettiklerini hatırlattı.

“İKİ DEVLETİN İŞBİRLİĞİ”

Tatar, artık Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği çözüm modeli için Türkiye’nin desteğiyle çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında KKTC’de yaşayan  yabancılara, Ekim ayında Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi nedeniyle gönderdikleri mesajlar için teşekkür ederek ekonomik ve kültürel anlamda toplumumuza yaptıkları katkı ve yardımlardan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Vatandaşlık ve mülkiyet konularında KKTC’de yaşayan yabancıların sorunlarını dikkate aldığını ve bu konularda sivil kuruluşlarla diyalog başlattığını da belirten Tatar, yeni yıla girerken sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına önem verilmesini hatırlatarak, KKTC’de yaşayan Hristiyanların Noel ve yeni yılını kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
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