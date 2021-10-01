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Yeni Yasama yılı bugün başlıyor

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı bugün yapılacak törensel toplantıyla başlayacak.

01 Ekim 2021 Cuma 05:00
Yeni Yasama yılı bugün başlıyor

Milletvekilleri, 3 aylık aranın ardından Genel Kurul salonunda olacak.  

Yeni yasama yılının ilk toplantısı ise 4 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek.

Meclis’in 9’uncu dönem, 5’inci yasama yılı için yapılacak törensel toplantı yarın saat 10.00’da başlayacak. Pandemi nedeniyle konuğun davet edilmeyeceği törensel toplantı, basına ve halka da kapalı olacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat’tan alınan bilgiye göre, toplantıda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu konuşma yapacak.

Sennaroğlu’nun ardından hükümete ve siyasi parti başkanlarına söz verilecek. Konuşmaların ardından oturum kapatılacak.

PAZARTESİ GÜNDEMİNDE SEÇİM TASARISI VAR

Genel Kurul, 4 Ekim Pazartesi itibarıyla pazartesi günleri yasama, perşembe günleriyse denetim gündemiyle toplanacak.  4 Ekim Pazartesi günkü Meclis gündemine Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı’nın da taşınması bekleniyor. Tasarı, Seçim ve Halkoylaması Yasasının 12’nci maddesinin kurallarına bakılmaksızın, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin seçimlerin 3 Nisan 2022 Pazar günü yapılmasını öngörüyor.

BEKLEYEN 5 YASA TASARISI, 4 DE YASA ÖNERİSİ VAR

Meclis Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Genel Kurul’un gündeminde önceki yasama yılından kalma 5 yasa tasarısı, 4 de yasa önerisi var.

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Buna göre, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı, Orman Değişiklik Yasa Önerisi, Emeklik Değişiklik No 2 Yasa Önerisi, Vasiyetnameler ve Veraset Yasa Önerisi, Evlik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi Genel Kurul gündemine taşınacak.

Geçtiğimiz yasama yılında Genel Kurul’dan 16 yasa geçmişti.

SON BİRLEŞİM 30 HAZİRAN’DA YAPILMIŞTI

Cumhuriyet Meclisi son olağan birleşimini 30 Haziran’da gerçekleştirmiş ve 3 aylık tatile girmişti. Geçtiğimiz yasama yılında Genel Kurul 4 kez olağanüstü toplantı yapmıştı. 19 Temmuz’da gerçekleşen 4’üncü olağanüstü birleşime TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılarak Genel Kurul’a hitap etmişti.

Anayasa ve içtüzüğün 6’ncı maddesi uyarınca yeni yasama yılı Ekim ayının ilk iş günü gerçekleşen törensel toplantıyla başlıyor.

MECLİSTEKİ DAĞILIM

Cumhuriyet Meclisi’nde UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, YDP’nin 1, DP’nin 3, TDP’nin 3 sandalyesi var. HP’den istifa eden Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu ile YDP’den istifa eden Bertan Zaroğlu ile bağımsızların sandalye sayısı 4’e yükseldi.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesiyle 50 sandalyeli Meclis’teki dağılım değişti, vekil sayısı 49’a düştü.

KKTC’de son genel seçim 7 Ocak 2018’de yapılmıştı.

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Son Güncelleme: 01.10.2021 09:21
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