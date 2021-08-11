Yeni vatandaşlıklar Resmi Gazete'de

Bakanlar Kurulu, 6 kişinin daha KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.

KKTC yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri, 10 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilerde, vatandaşlık hakkı verilen isimlerin tümünün, ya çocuk yaşlarda KKTC’ye geldiği ya da KKTC’de doğup büyüdüğü ifade ediliyor.

SON BİR AYDA 34 YENİ YURTTAŞ

Bakanlar Kurulu, 14 Temmuz tarihinde 18 kişiye, 3 Ağustos tarihinde ise 10 kişiye KKTC vatandaşlığı vermişti. 6 yeni vatandaşlıkla birlikte, son bir ayda 34 kişiye vatandaşlık verilmiş oldu.

UBP – YDP – DP Azınlık Hükümeti’nin iktidara geldiği Aralık 2020’den bu yana, 4 binden fazla vatandaşlık verdiği ifade ediliyor…