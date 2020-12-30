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Yeni tedbirler ve sokağa çıkma yasağı emirnamesi Resmi Gazete’de

30 Aralık 2020 Çarşamba 23:18
Yeni tedbirler ve sokağa çıkma yasağı emirnamesi Resmi Gazete’de
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YENİ TEDBİRLER VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI EMİRNAMESİ RESMİ GAZETE’DE

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alınan ve Sağlık Bakanlığı’nca uygulanmasına karar verilen önlemler yanında Bakanlar Kurulu'nda alınan Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Artan koronavirüs vakalarına karşı acil değerlendirme yapan komitede alınan ve salgının yayılımını dururmaya yönelik kararlar arasında yer alan ve yarın geceden itibaren 4 Ocak’a kadar sürecek gece 22.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağıyla ilgili de emirname hazırlandı.

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KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI EMİRNAMESİ

Bakanlar Kurulu Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası'nın 2'nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 31.12.2020 tarihinden 4.1.2021 tarihine kadar her iki tarih de dahil gece saat 22.00'den itibaren sabah saat 05.00'e kadar geçerli olmak üzere aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Emirnamede “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları kaymakamlıklar v.b) kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır” denildi.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.  

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