banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Skolastik statiko ve cennetin tapusu
Skolastik statiko ve cennetin tapusu
Kim bu bürokratlar?
Kim bu bürokratlar?
Doğrudan diyalog dönemi başlamalı
Doğrudan diyalog dönemi başlamalı
Eylemler ile en sıcak yaz’a doğru
Eylemler ile en sıcak yaz’a...
banner376

“Yeni siyaset, öngörülebilirliği artırdı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vision Cyprus Derneği Başkanı Oğuz Can ve dernek yetkililerini kabul etti.

05 Haziran 2021 Cumartesi 16:15
“Yeni siyaset, öngörülebilirliği artırdı”
banner337

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 salgınıyla mücadelenin başarıyla yürütülmesi neticesinde, KKTC sağlık sisteminin özgüven kazandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kamu ve özelde yapılan önemli sağlık altyapıları sayesinde, ülke sağlık sisteminin daha da güçlendiğini vurgulayarak, bunun gelecek açısından da önemli bir altyapı oluşturduğunu kaydetti.

Sağlık altyapısının güçlenmesinin, ülke ekonomisine yön veren tüm sektörler açısından çok önemli bir faktör olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin sona ermesinin ardından, gerçekleşen altyapı yatırımlarıyla tarım, sanayi, turizm ve yüksel öğretim sektörlerinin büyümeye devam edeceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkler açısından belirsizlikleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek, Anavatan Türkiye’yle tam bir fikir ve eylem birlikteliğiyle masaya getirilen egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümün, KKTC’nin zeminini güçlendirerek yatırımcıya güven ortamı sağladığının altını çizdi.

banner341
“YENİ SİYASET, ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRDI… EKONOMİK HAREKETLİLİK ARTACAK”

Kıbrıs sorunuyla ilgili egemen iki devletin işbirliğini öngören bir çözüm vizyonunun, öngörülebilirliği artırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, önümüzdeki dönem ekonomik hareketliliğin ve her alanda gelişimin de artacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi nedeniyle Güney Kıbrıs ile kapalı olan sınır kapılarının açılmasıyla ekonomik hareketliğin artacağını ifade ederek, vizyon sahibi müteşebbislerin sayısının artmasını temenni etti.

KKTC’ye sahip çıkılmasının öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe umutla bakılması gerektiğini söyledi ve Vision Cyprus Derneği nezdinde tüm yatırımcılara teşekkür etti.  

banner360
Son Güncelleme: 05.06.2021 16:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Tüketiciler deniz hakkından mahrum ediliyor”
“Tüketiciler deniz hakkından mahrum ediliyor”
Tatar, Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği üyelerini kabul etti
Tatar, Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği üyelerini kabul etti
Burkina Faso'nun Kuzeyine düzenlenen saldırıda 100 sivil öldü
Burkina Faso'nun Kuzeyine düzenlenen saldırıda 100 sivil öldü
“Sürdürülebilir ve temiz bir çevre sağlığımız için hayati önemdedir”
“Sürdürülebilir ve temiz bir çevre sağlığımız için hayati önemdedir”
Fizyoterapistler Birliği Başkanı Çakartaş oldu
Fizyoterapistler Birliği Başkanı Çakartaş oldu
İhmalkarlığı yangını getirdi
İhmalkarlığı yangını getirdi
Başbakan Saner,  Geçitkale ve Serdarlı’yı ziyaret etti
Başbakan Saner,  Geçitkale ve Serdarlı’yı ziyaret etti
Arıklı’dan “Reformlar ve yapısal dönüşüme destek olun” çağrısı
Arıklı’dan “Reformlar ve yapısal dönüşüme destek olun” çağrısı
Tatlısu’da “Atık Yönetimi Projesi” etkinliği düzenlendi
Tatlısu’da “Atık Yönetimi Projesi” etkinliği düzenlendi
CTP'den çevre günü mesajı
CTP'den çevre günü mesajı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim