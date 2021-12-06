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Yeni Özel Temsilci göreve başlamak üzere adaya geldi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart göreve başlamak üzere adaya geldi. 

06 Aralık 2021 Pazartesi 12:15
Yeni Özel Temsilci göreve başlamak üzere adaya geldi

Görev süresi 30 Kasım’da dolan Elizabeth Spehar’ın yerine atanan Stewart, BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışman Vekili olarak da görev yapacak.

UNFICYP’ten yapılan açıklamada, adaya varışında basına yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Vekili görevlerini yürütmek üzere adada bulunmaktan onur duyuyorum. Tüm Kıbrıslılar için BM Barış Gücü mandasının ne önem taşıdığı iyi biliyorum. Sizinle ve adadaki ortaklarımızla çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi

Elizabeth Spehar’a, BM Barış Gücü’nün başı ve İyi Niyet Misyon mandası altında özverili çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Stewart, “Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki çalışmalarını sürdürmeyi dört gözle bekliyorum. Adaya kalıcı bir çözüm getirmek maksadıyla tüm paydaşlarla güçlü bağlar kurmayı ve onlardan bir şeyler öğrenmeyi umut ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Stewart’ın gelecek haftalarda iki lider, adanın iki kesiminden üst düzey yetkililer, sivil toplum örgütleri temsilcileri, diplomatik temsilciler ve BM ailesiyle görüşeceğini ifade etti.

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STEWART KİMDİR?

Açıklamada, yakın geçmişe kadar Batı Sahara referandumunda Birleşmiş Milletler Misyon Şefi ve Özel Temsilcisi olarak görev yapan Stewart’ın, liderlik, diplomasi ve yöneticilik alanında uzun bir geçmişi, barış, güvenlik ve uluslararası ilişkilerde 28 yılı aşkın tecrübesi bulunduğunu kaydedildi.

Stewart’ın Addis Ababa’da Birleşmiş Milletler Afrika Birliği Ofisi Başkan Vekilliği ve Personel Şefliği, Timor-Leste’de Birleşmiş Milletlerin Misyonunda Personel Şefi Vekili ve Siyasi İlişkiler Sorumluluğu görevi de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletlerin farklı ülkelerdeki misyonlarında görevler yürüttüğü belirtildi. Stewart’ın 1990 ile 1997 arasında da diplomat olduğu kaydedildi

Kanada’daki Laval Üniversitesi mezunu olan Stewart, İngilizce ve Fransızcayı akıcı bir şekilde konuştuğu ifade edildi.

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Son Güncelleme: 06.12.2021 13:39
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