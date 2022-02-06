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Yeni milletvekilleri yarın ant içecek

06 Şubat 2022 Pazar 10:45
Yeni milletvekilleri yarın ant içecek

ERKEN GENEL SEÇİMİNDE CUMHURİYET MECLİSİ’NE SEÇİLEN 50 MİLLETVEKİLİ, YARIN ANT İÇEREK GÖREVE BAŞLAYACAK
BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMLERİ DE YARIN YAPILACAK
KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 50 milletvekili, yarın ant içerek göreve başlayacak.
Seçim sonuçlarının 28 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının onuncu gününde Cumhuriyet Meclisi, yarın saat 10.00’da milletvekillerinin ant içmesi gündemiyle toplanacak.
Yarınki toplantıda, Başkanlık Divanı seçimleri de gerçekleştirilecek. 
Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek.
Covid 19 kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek ant içme törenine üst düzey protokol davet edilirken, yeni seçilen milletvekillerinin ailelerinden ise birer temsilci katılabilecek.
TAK ve BRT’nin izleyebileceği tören, televizyonlardan canlı yayınlanacak.
Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek. En genç iki milletvekili olan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

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Törende, ilk olarak Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel kürsüden ant içecek ve tüm milletvekilleri ayakta olacak. Ardından, sırayla iki genç katip ant içecek ve sırasıyla Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke, Lefkoşa milletvekilleri soyadlarına göre alfabetik sırayla ant içecekler.
MİLLETVEKİLİ ANDI
Milletvekilleri görevlerine başlarken aşağıdaki şekilde ant içecek:
"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine ant içerim."
Milletvekillerinin ant içmesinin ardından, Başkanlık Divanı seçimleri de gerçekleştirilecek. 
23 Ocak’ta yapılan seçimde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etmişti.
Milletvekilleri, 31 Ocak’ta ilçe seçim kurullarında düzenlenen törenlerle mazbatalarını almıştı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini ant içme töreninin ardından veya en geç salı günü UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vereceğini açıklamıştı.
 

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Son Güncelleme: 06.02.2022 11:12
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