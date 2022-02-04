banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeni milletvekilleri Pazartesi ant içecek
Yeni milletvekilleri Pazartesi ant içecek
Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı
Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı
Kundakçı Enver 1 ay daha tutuklu
Kundakçı Enver 1 ay daha...
Mazbatayı aldık muradımıza erdik…
Mazbatayı aldık muradımıza erdik…
Gönyeli’de bir kişi evinde rahatsızlanarak başını çarptı, hastanede yoğun bakıma alındı
29 yaşındaki genç yaralandı
banner404

Yeni milletvekilleri Pazartesi ant içecek

04 Şubat 2022 Cuma 12:30
Yeni milletvekilleri Pazartesi ant içecek

ERKEN GENEL SEÇİMİNDE CUMHURİYET MECLİSİ’NE SEÇİLEN 50 MİLLETVEKİLİ, 7 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ ANT İÇEREK GÖREVE BAŞLAYACAK

KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 50 milletvekili, 7 Şubat Pazartesi günü ant içerek göreve başlayacak.

Seçim sonuçlarının 28 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının onuncu gününde Cumhuriyet Meclisi, 7 Şubat Pazartesi saat 10.00’da milletvekillerinin ant içmesi gündemiyle toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek.

Covid 19 kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek ant içme törenine üst düzey protokol davet edilirken, yeni seçilen milletvekillerinin ailelerinden ise birer temsilci katılabilecek.

TAK ve BRT’nin izleyebileceği tören, televizyonlardan canlı yayınlanacak.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek. En genç iki milletvekili olan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

banner341
Törende, ilk olarak Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel kürsüden ant içecek ve tüm milletvekilleri ayakta olacak. Ardından, sırayla iki genç katip ant içecek ve sırasıyla Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke, Lefkoşa milletvekilleri soyadlarına göre alfabetik sırayla ant içecekler.

MİLLETVEKİLİ ANDI

Milletvekilleri görevlerine başlarken aşağıdaki şekilde ant içecek:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

23 Ocak’ta yapılan seçimde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etmişti.

Milletvekilleri, 31 Ocak’ta ilçe seçim kurullarında düzenlenen törenlerle mazbatalarını almıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini ant içme töreninin ardından veya en geç Salı günü UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na vereceğini açıklamıştı.

banner360
Son Güncelleme: 04.02.2022 13:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşinin boğazını sıktı, darp etti, burnunu kırdı!
Eşinin boğazını sıktı, darp etti, burnunu kırdı!
Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı
Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı
10 üründe tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
10 üründe tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Ataoğlu: “Ülkede onca sıkıntı varken yeniden bir erken seçimi doğru bulmuyorum”
Ataoğlu: “Ülkede onca sıkıntı varken yeniden bir erken seçimi doğru bulmuyorum”
Sucuoğlu, Zorluoğlu’nu kabul etti
Sucuoğlu, Zorluoğlu’nu kabul etti
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Tatar, en geç 8 Şubat'ta hükümeti kurma görevini vereceğini açıkladı
Tatar, en geç 8 Şubat'ta hükümeti kurma görevini vereceğini açıkladı
Mazbatayı aldık muradımıza erdik…
Mazbatayı aldık muradımıza erdik…
Regaip Kandili nedeniyle Hala Sultan Camii’nde program düzenlendi
Regaip Kandili nedeniyle Hala Sultan Camii’nde program düzenlendi
KKTC'nin en büyük robotik kodlama labaratuvarı Gazimağusa Belediyesi MGA tesisleri’nde hizmete girdi
KKTC'nin en büyük robotik kodlama labaratuvarı Gazimağusa Belediyesi MGA tesisleri’nde hizmete girdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim