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Yeni milletvekilleri açıklandı

24 Ocak 2022 Pazartesi 17:45
Yeni milletvekilleri açıklandı

YSK SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİNİN İSİMLERİNİ DUYURDU

UBP 24; CTP 18; DP 3; HP 3 ve YDP 2 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dünkü erken genel seçim sonucunda milletvekili seçilerek Meclis’e girmeye hak kazanan isimlerin tam listesini ve barajı aşan partileri duyurdu.

Buna göre Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti, Halkın Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi barajı geçerek 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilmeye hak kazandı.

YSK’nın ilanına göre, Lefkoşa’da, Ulusal Birlik Partisi’nden: Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu, Ahmet Şavaşan, Hasan Taçoy, Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu, Zorlu Töre; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden: Tufan Erhürman, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim; Halkın Partisi’nden: Kudret Özersay; Demokrat Parti’den Hasan Tosunoğlu; Yeniden Doğuş Partisi’nden: Talip Atalay Meclis’e girdi.

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Gazimağusa’da Ulusal Birlik Partisi’nden Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, Hakan Dinçyürek, Resmiye Eroğlu Canaltay ve Hüseyin Çavuş; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu; Demokrat Parti’den Fikri Ataoğlu; Halkın Partisi’nden Ayşegül Baybars; Yeniden Doğuş Partisi’nden Erhan Arıklı milletvekili seçildi.

Girne’de Ulusal Birlik Partisi’nden: Kutlu Evren, İzlem Gürçağ Altuğra, Ünal Üstel, Özdemir Berova, Hasan Küçük; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Ongun Talat, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci; Halkın Partisi’nden Jale Refik Rogers; Demokrat Parti’den Serhat Akpınar seçilen milletvekilleri oldu.

Güzelyurt ilçesinde Ulusal Birlik Partisi’nden Ali Pilli, Ziya Öztürkler; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Armağan Candan milletvekili seçildi.

İskele ilçesinde ise milletvekilleri Ulusal Birlik Partisi’nden Nazım Çavuşoğlu, Yasemi Öztürk, Emrah Yeşilırmak; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Biray Hamzaoğulları ve Fide Kürşat oldu.

Lefke ilçesinde Ulusal Birlik Partisi’nden Fırtına Karanfil ile Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Salahi Şahiner Meclis’e girdi.

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Son Güncelleme: 24.01.2022 18:24
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