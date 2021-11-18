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Yeni Lapta Huzurevi Projesi için protokol

Yeni huzurevi en çok üç yıl içinde tamamlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilecek.

18 Kasım 2021 Perşembe 14:45
Yeni Lapta Huzurevi Projesi için protokol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği arasında, yaşlı kişilerin bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmasını sağlayacak yeni Lapta Huzurevi binasının yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in imzaladığı protokol uyarınca, yeni huzurevi en çok üç yıl içinde tamamlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilecek.

Daha önce 2007 yılında taraflar arasında imzalanan protokol çerçevesinde Lapta’daki eski huzurevinin bulunduğu arazide temelleri atılan ancak bir takım nedenlerle tamamlanamayan bakım evi projesi ile yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amaçlanıyor.

3 bin 973 metrekare alana sahip, bodrum +3 kattan oluşan yaşlı bakım evi projesinde, ideal bir huzur evi için gerekli kolaylık tesisleri yanında otuz tam donanımlı yatak odası bulunuyor.

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ÇAĞMAN: “MODERN BİR TESİS YAPILACAK”

Protokolün imzalanması sırasında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Koral Çağman, huzurevinin yapımını üstlenen Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin gösterdiği duyarlılıktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Huzurevinin yapımı ile ilgili belirtilen süre içerisinde hedeflenen amaç doğrultusunda her türlü iş birliğini yapacaklarını belirten Bakan Çağman, sevgiye en çok muhtaç olan yaşlı insanların yaşayabilecekleri modern bir tesis yapılacağını dile getirdi.

GÜRCAFER: “DAHA KISA SÜREDE HİZMETE SUNCAĞIZ”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, protokolde yapım süresi üç yıl olarak öngörülen yeni bakım evinin çok daha kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunulacağını belirtti.

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Son Güncelleme: 18.11.2021 16:50
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