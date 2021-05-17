Yeni kararlar yürürlükte!

Koronavirüs vaka sayılarında azalma görülmesi nedeniyle yasaklarda gevşeme olacak ve Pazartesi’nden itibaren gece sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlayacak.

“Pazartesi-Cumartesi saat 22.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 22.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkmak yasak olacak.

Bugünden itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ile kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-21.00; marketler 07.00-21.00; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-21.30 saatleri arasında faaliyette olacak.

Vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde sokağa çıkma yasağı uygulamasında 27 Mayıs Perşembe gününden itibaren yeniden değişikliğe gidilecek ve yasak süresi kısalacak.

Buna göre, haftanın tüm günleri saat 23.00 ile 05.00 arsasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pazar günleri de tam yasak kalkacak kısıtlamalar diğer günlerdeki gibi olacak.

Diğer bazı kararlar

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı diğer kararlar arasında kapalı alanlarda eylem, miting ve törenlerin yapılmaması, açık alanlarda düzenlenecek eylem, miting ve törenlerin ise azami 150 kişi ile yapılması bulunuyor.

Bugünden itibaren açık alanlarda canlı müzik yapılabilecek

Bugün restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecek. Ancak canlı müzik yapacak müzisyenlerin her yedi günde bir PCR testlerini yinelemesi şartı var. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecek.

Açık alanda bulunan yüzme havuzlarının ve plajların belirlenen bir dizi kural kapsamında çalışması da mümkün olacak.

Ev karantinası genişletildi

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği elektronik el bilekliği ile ev karantinası kriterleri 60 yaş üstü kişiler ve 18 yaş altı çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Karantina süresi 10 gün

Ülkede covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacak. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacak.

Halen kapalı olan yerler

KKTC’de koronavirüs önlemleri çerçevesinde halen kapalı olan yerler şunlar:

“Sinema salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, internet kafeler, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.”

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmıyor. Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapıldı.