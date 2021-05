Yeni kararlar yarın uygulanmaya başlanacak

Bileklik uygulaması ile 3 gecelik kapalı otel turizmi için gelecek charter seferlerin sayısı 6’ya çıkarken, İngiltere’den KKTC’ye gelecek kişilerin karantina süreleri 14 günden 10 güne düşürüldü.

Yurtdışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler de el bilekliği ile ev karantinası uygulamasından yararlanacak.

Cuma günü Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı olarak açıklanan kararlara göre, pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı devam edecek; restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacak.

Pazartesinden cumartesiye 21.00 ile 05.00 arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı sürerken, bu günlerde marketler 07.00-20.00 saatleri arasında, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler ve sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında ve restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-20.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Kapalı ve açık alanlarda eylem, miting ve törenlerin ülkede görülen vaka sayıları nedeniyle yapılmaması önerilirken; Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı gibi etkinliklerin yapılmaması uygun görüldü.

YENİ KARARLARIN TAM METNİ

Yarından itibaren geçerli olacak yeni kararların tam metni şöyle:

"45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.

İlgili kararlar 3 Mayıs Pazartesi 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10:00-20:30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Kapalı ve açık alanlarda eylem, miting ve törenlerin ülkemizde görülen vaka sayıları nedeni yapılmaması önerilir.

Son 14 gün içerisinde Hollanda, Brezilya, Hindistan, Ukrayna, Sırbistan ve Afrika’da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.

Bu maddeden İngiltere ve Danimarka çıkarılmış olup, Ukrayna ve Sırbistan eklenmiştir. ( Bu ülkelerin karantina süreleri 10 güne indirilmiştir. )

Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterlerine göre yurt dışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler eklenmiştir.

Bileklik uygulaması ile 3 gecelik kapalı otel turizmi için gelecek charter seferlerin sayısı 6’ya çıkarılmıştır.

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görülmüştür.

Pazartesi-Cumartesi saat:21:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:21:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağının alınması Komitemiz tarafından önerilmektedir.

Pazartesi-Cumartesi günleri:

Marketler 07:00-20:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10:00-20:30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Pazar günleri:

-Eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

- Restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacaktır.

Kapalı Olan Yerler:

-Sinema salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları,internet kafeler, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar,gece klüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık Olan Yerler:

Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri döneceklerdir.

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. Tüm işlemlerin 08:00-20:00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacaktır.

PCR testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecektir.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecektir.

İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı halinde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerine kontrollü geçişlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Tüm ilçelerimizde ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecektir. Otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacaktır.

Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir.

Ayrıca toplu taşımacılık yapan toplu taşıma ve taksi işletmelerinde işletme sahiplerine taahhüt formu imzalatılacaktır. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem uygulanacaktır.

Açık olan tüm kurum ve işyerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması, bu işyerlerine metrekare doğrultusunda sosyal mesafenin korunması amacıyla, yerlere işaretleme yapılması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğundadır.

Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin (12. Sınıflar hariç) (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak bir sonraki karara kadar devam etmesi uygun görülmüştür. Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecektir.

Kreşlerde(3,4,5 yaş) ve 12. Sınıflarda görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

GÜNEY KIBRIS GEÇİŞLERİ

Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinde doktordan /hastaneden alacakları güncel tarihli reçete, rapor veya fatura göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmeleri gerekmektedir.

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile ülkemize günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Ancak sağlık amacı ile geçiş yapan hasta ve refakatçisi doktordan /hastaneden alacakları güncel tarihli reçete, rapor ve fatura göstermeleri gerekmektedir.

Güney Kıbrıs’tan mal almak amacıyla Kuzey Kıbrıs’a geçmesi gereken Güney Kıbrıs plakalı tır şoförlerinin yanlarında biri olmaksızın, son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR test sonucu ile günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmektedir.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’ta ticaret yapan kişilerin ticaret ile ilgili resmi belgelerini ibraz etmeleri kaydı ile, günübirlik saat:21:00’a kadar karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür. Ticaret yapacak kişilerin son 7 gün içinde negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Karantina uygulaması olmaksızın Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulanslar transit geçiş yapabileceklerdir. Bunun dışındaki geçişler karantinaya tabi olacaktır.

Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yaptırmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Pile’de ikamet eden kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren işletme çalışanlarının Pile’ye geçiş talep etmeleri halinde, çalışanların son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları, son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

Diplomatlar yanlarında bulunmadığı zaman diplomatik misyon şoförleri son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın evrak taşıma, güzergah belirleme v.b. işler için en fazla 2 saatlik giriş yapabileceklerdir.

ETKİNLİKLER

Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılmasına karar verilmiştir.

Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07:00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde görev yapan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanan taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işletmeler kapatılacaktır.

Ülkemizde görülen yoğun vaka artışı nedeni ile toplu ibadetlerin ve iftar yemeklerinin yapılmamasına karar verilmiştir.

Karantina kapasitesi göz önüne alındığında,Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması kaydı ile ülkemize düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Ancak belirtilen sektörlerde nargile kesinlikle kullanılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımı devam edecektir. Ancak belirtilen sektörlerde oyun oynatılmayacak (kağıt, okey vb.), varsa nargile kesinlikle kullandırılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

Özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir. Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecektir.

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircisiz müsabakalarının (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür.

Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri,lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir.

Son 14 gün içerisinde Hollanda, Brezilya, Hindistan, Ukrayna, Sırbistan ve Afrika’da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.

Ülkemizde ikamet eden ve Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden yurtdışına gitmek isteyen, aynı şekilde Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden ülkemize gelmek isteyen kişilerin transferleri T-izinli taksiler ve turistik minibüs izinli araçlar ile yapılacaktır. Söz konusu transferi yapacak şoförlerin son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu araçların geçiş yaptıkları sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saat içinde geri dönmeleri gerekmektedir. Bu araçlarda gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak “T” izni olan taksilerde en fazla 2 yolcu, turistik minibüs izinli araçlarda ise en fazla 4 yolcu ile birlikte transfer yapabileceklerdir.

Güney Kıbrıs’tan ülkemize transferlerde ise son üç gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçları ibraz edilerek sınır polisinin bilgisi dahilinde getirilen yolcular belirlenen karantina otellerine taşınacaktır.

Ayrıca şoförler yukarıda belirtilen kurallar kapsamında hazırlanan taahhüt formları imzalayacaklardır. Belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde şoförlere yeniden geçiş izni verilmeyecektir.

Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler ülkelerine göre belirlenen 10-14 günlük merkez karantinaya alınacaklardır. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 48 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir.

Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Bu salonlar saat 06.00’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir. Dans okulları, müzik ve buna benzer okul ve kurs etkinlikleri yapılmayacaktır.

Ülkemizde vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının seyircisiz olarak yapılması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.

EL BİLEKLİĞİ VE EV KARANTİNASI

Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterlerine göre;

-70 yaş üstü yaşlılar

-12 yaş altı çocuklar

-Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

-İmmünsüpresif tedavi alan hastalar

-Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

-1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

-3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

-Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

-Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

-Otizm spekturumu,

-Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

-Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

-Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

-Organ ve kök hücre nakilli hastalar

-Gebelik

- Yurtdışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler

El bilekliği ile karantina sürelerini evlerinde geçirmeleri uygun görülen kişilerin, 10-14 gün süre ile karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları(araçlarında başka biri olmadan) yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir.

- Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

Charter seferler ile bileklik uygulamasına tabii tutulmak koşuluyla 3 gecelik kapalı otel turizmi yapacak ve hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak olan oteller, ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. Bu kapsamda 15.04.2021 tarihinden itibaren kapalı otel turizm için haftada azami 6 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi çalışmalarını/provalarını hijyen kuralına uygun olarak yapmaları uygun görülmüştür. Gösteriler, salonların azami üçte biri dolu olacak şekilde yapılacaktır. Solanda sosyal mesafe, maske kuralına uyulacaktır. Salonda görev alacak herkesin son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin olması gerekmektedir. Bu sektörler ile ilgili hazırlanacak taahhüt formları imzalanacaktır. Kapalı alanlarının üçte biri kullanılabilecektir.

Müzik/bale eğitmenlerinin teke tek ders vermeleri kaydı ile derslerinin başlaması uygun görülmüştür. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir. Sadece bireysel dersler yapılacaktır.Toplu yapılacak bale, dans ve müzik etkinlikleri yapılmayacaktır.

Kütüphaneler imzalanacak olan taahütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.

Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görülmüştür. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.

Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27.05.2021 tarihinden itibaren yapılmalarına karar verilmiştir.

Temaslı takibinin daha etkin ve hızlı yapılabilmesi amacıyla otomasyon sistemi kurulmasına karar verilmiş olup, bu yönde çalışmalar başlatılmıştır.

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görülmüştür.”

