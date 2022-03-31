Yeni iddia...Ercan el değiştirecek!

Ercan Havaalanı işletmecisi T&T’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı’nın KKTC’de miadını doldurduğu öğrenildi.

TAŞYAPI İNŞAAT'ın patronu Emrullah Turanlı, ülkemize “havalimanı kuracağım” diye geldi ancak bunun dışında her şeyi yaptı.

Yerli müteahhitlerin ekmeğine el uzatan, yol inşaatlarına giren ve özellikle yeni terminal binası konusunda yıllardır hükümetleri, ilgili bakanları öteleyen; vergisini ödemeyen, Ercan için gümrük muafiyetlerini de kullanarak yol döşeyen ve her vesile ile KKTC ekonomisine zarar veren ünlü şaibeli isim Emrullah Turanlı, Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre ülkeyi terk edecek ve Ercan’dan sonuç alacak ciddi ve muteber bir iş insanına “yatırımı” devredecek.

Ercan ile ilgili bu “yatırım devri” kararının Türkiye'den verileceği, bunun “istendiği”, önümüzdeki günlerde de gündemin önde gelen konularından birinin bu olacağı değerlendiriliyor…

KAYNAK:KIBRIS POSTASI