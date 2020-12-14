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Yeni hükümetin programı bugün Meclis'te okunacak

Meclis Genel Kurulu toplantısı saat 10.00’da başlayacak.

14 Aralık 2020 Pazartesi 08:30
Yeni hükümetin programı bugün Meclis'te okunacak
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Hükümet programının Meclis Genel Kurulu toplantısında okunmasından iki tam gün geçtikten sonra, 17 Aralık Perşembe günü, Meclis Genel Kurulu’nda hükümet program üzerindeki görüşmeler başlayacak. Görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra da güven oylaması yapılacak.

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Meclis İç Tüzüğü’ne göre güven oylaması açık oyla yapılacak. Oylamada güvenoyu verenlerin sayısı ret oyu verenlerden fazla ise Bakanlar Kurulu güvenoyu almış olacak. Aksi halde, Bakanlar Kurulu güvenoyu almamış olacak ve Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekecek.

Yeni hükümet, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi’nde 25 sandalyeye temsil ediliyor. 
Meclis’te halen UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili ve 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel KuruluYeni Hükümetin Programı
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