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"Yeni hükümetin güvenoyu alması oldukça önemli"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin güvenoyu almasının, ülkenin içerisinden geçmekte olduğu olağanüstü koşullarda ülke siyasetinde istikrarın yeniden vuku bulması bağlamında oldukça önemli olduğunu söyledi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 13:53
"Yeni hükümetin güvenoyu alması oldukça önemli"

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümetin güvenoyu almasını değerlendirdiği şu açıklamayı yaptı:

“UBP-DP-YDP hükümetinin  Yüce Meclis’te gerçekleşen oylamada güvenoyu almasını büyük bir memnuniyetle izledim. Ülkemizin içerisinden geçmekte olduğu olağanüstü koşullarda ülke siyasetinde istikrarın yeniden vuku bulması bağlamında yeni hükümetin güvenoyu alması oldukça önemlidir. Global ölçekte yaşanan ekonomik krizin ülkemize olumsuz etkilerinin azımsanamayacak oranda olduğu bir ortamda, halkımızın beklediği hizmete odaklanmak, hiç kuşkusuz yeni hükümetin önceliği olmalıdır. Yılların birikimi sonucu oluşan yapısal sorunlara çözümler üretmek; halkımızın beklediği hizmetlere ulaşması ve uzunca süredir Yüce Meclis’in gündeminde olan tasarıların ivedilikle yasalaşması; bu dönemde büyük önem arz etmektedir.

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Toplumsal birliği gözetmek, toplumsal barışı koruyarak ayrışmayı önlemek, kişisel menfaat ve beklentileri bir kenara bırakarak ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmak; Anayasa’ya bağlı, halkına ve vicdanına sorumluluk ilkesiyle hareket etmek; içinde geçmekte olduğumuz dönemde her bir siyasetçinin üzerinde önemle durması gereken bir husustur.

Siyasetin bir sorun çözme makamı olduğu gerçeğinden hareketle, halkımızın arzuladığı ve hak ettiği hizmeti alması, güncel tüm sorunların çözümüyle ilgili Anayasa’nın verdiği yetki ışığında, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de gerekli adımları atmaktan imtina etmeyeceğime dikkat çekmekte fayda görüyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hükümetin ve muhalefetin, önümüzdeki süreçte sorumluluk bilinciyle hareket ederek ülkeye hizmet için gerekli inisiyatifi alması gerektiğini yineliyor, Başbakan Ünal Üstel ve kabinesine üstün başarılar diliyorum.”

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