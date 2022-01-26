Yeni hükümet oluşumu konusunda 3 parti arasında mutabakata varıldı

Yapılan ön görüşmeler sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Halkın Partisi’ne verilecek. Demokrat Parti ise eski hükümette olduğu gibi Turizm ve Çevre Bakanlığı’nı alacak.

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI UBP

Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, seçim öncesi yaptığı açıklamada belirttiği üzere spor bakanlık çatısı altında yürütülecek.

UBP-HP-DP koalisyon hükümetinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı olacak. Bu bakanlık için ise spor geçmişi de olan ve halen Eğitim Bakanlığı yapan Olgun Amcaoğlu’nun ismi ağır basıyor.

MANAVOĞLU’NA BAKANLIK DÜŞÜNÜLÜYOR UBP-HP-DP

Koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Halkın Partisi’nde olacak ve bakanlık için düşünülen isim Gülşah Sanver Manavoğlu.

Halkın Partisi’nde Genel Başkan Kudret Özersay’ın ardından Lefkoşa’da en çok oy alan isim olan Manavoğlu’nun bu bakanlığa atanması ile Meclis oturumunda Manavoğlu da HP vekilleri arasında yer alacak.