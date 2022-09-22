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"Yeni havayolumuzun ismi ‘Mavi Girne Havayolları’ olacak"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni havalimanında 29 Ekim’de deneme uçuşlarının gerçekleştirileceğini, 15 Kasım’da da 3 önemli uçuşun havalimanına yapılmasının planlandığını söyledi. Arıklı, “Yeni havayolumuzun ismi ‘Mavi Girne Havayolları’ olacak” dedi.

22 Eylül 2022 Perşembe 15:34
"Yeni havayolumuzun ismi ‘Mavi Girne Havayolları’ olacak"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Para TV'de katıldığı programda, 15 Kasım’da açılması planlanan yeni havalimanıyla ve yeni havayolu ile ilgili açıklamalarda bulundu

Arıklı, "15 Kasım’da belki Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan oraya iner, belki Rus uçakları oraya iner. Kendi milli havayolu şirketimizi de kurmak için son hazırlıklara geldik ve havayolu şirketimizin de uçağının piste inmesini bekliyoruz. Umarım üçü birden olur” dedi.

Rus uçağının Ercan Havalimanı’na inmesi için hukuki bir engel bulunmadığına vurgu yapan Arıklı, Moskova’dan uçuşun gerçekleştirilebileceğine işaret etti.

"RUSYA'DAN İKİ HAVAYOLU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

ABD’nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasının ardından önceden iyi olan Güney Kıbrıs ve Rusya ilişkilerinin gerildiğini belirten Arıklı, Rus uçaklarının KKTC’ye inmesinin siyasi açıdan önemli bir mesaj içereceğine işaret etti.

Siyasi iradenin sağlanmasıyla Ercan Havalimanı’na uçuşların gerçekleştirilmesinde bir engel olmayacağını belirten Arıklı, Rusya uçuşlarının KKTC’nin ekonomisine önemli derecede olumlu etkisi olacağını söyledi.

Rusya’dan iki havayolu şirketi ile görüşüldüğünü açıklayan Arıklı, Moskova’dan direkt uçuşların gerçekleştirilmesiyle önümüzdeki yılın KKTC’nin turizmi açısında verimli olacağına işaret etti.

Erhan Arıklı, uçak bileti fiyatlarının pahalılığına da dikkati çekerek, “Uçak bilet fiyatları çok pahalı. KKTC’de yaşayan birçok vatandaş Avrupa’ya giderken Güney’den gitmeyi tercih ediyor. Direkt uçuşların olmaması bu noktada maliyeti artırıyor” dedi.

Arıklı “Ercan Havalimanı Türkiye’nin iç havayolları statüsüne alınabilir ve bunun için siyasi iradenin olması gerekir” diye konuştu.

“MAVİ GİRNE HAVAYOLLARI ADINDA 5 UÇAKLI FİLOMUZ OLACAK”

Milli havayolu şirketinin kurulmasında da önemli bir aşamaya gelindiğini ve neredeyse tamamlandığını belirten Arıklı, “Yeni havayolumuzun ismi ‘Mavi Girne Havayolları’ olacak. 15 Kasım’a yetiştirmeye çalışıyoruz ve aksilik görünmüyor. 5 uçakla başlayacak ve sonrasında daha da büyümesini hedefliyoruz” dedi.

"İLK SEFER TRABZON'A"

İlk etapta Türkiye’ye uçuşların yapılacağına işaret eden Arıklı, ilk seferlerden birinin Trabzon’a gerçekleştirileceğini de söyledi.

Arıklı, “Adana, İstanbul, Ankara gibi lokasyonlara uçuşlarımız var fakat ülkemizde ciddi bir Karadenizli olup yaşayan var ve Karadeniz’e gitmek istediklerinde ciddi bir zaman kaybı ve para kaybına uğruyorlar. Yeni kuracağımız hava yolu şirketi de ilk seferlerinden bir tanesini inşallah Trabzon’a yapacak. Buradan Kıbrıs’taki Karadenizli soydaşlara müjdeyi vermiş olayım” dedi.

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