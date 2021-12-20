Yeni haftada yeni rekor!

KKTC’de serbest piyasada saat 09.00 itibarıyla Dolar/TL 17,90’dan, Sterlin/TL 23,85’ten işlem görüyor. Euro/TL ise 20.55 seviyelerinde.

Cuma günü Dolar/TL kuru 16.4790'dan kapanmıştı.

Hafta sonu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşük faiz politikasını sürdüreceğini söyleyerek, "Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu" demişti.

Dolar/TL'de yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatları da 1.000 TL seviyesini gördü.