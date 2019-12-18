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Yeni hafta yağmurlu ve soğuk olacak

 Hava önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu geçecek. Pazartesi gününden itibaren ise yeniden yağışlı günler bekleniyor.

Yeni hafta yağmurlu ve soğuk olacak

 Hava önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu geçecek. Pazartesi gününden itibaren ise yeniden yağışlı günler bekleniyor.

18 Aralık 2019 Çarşamba 13:26
Yeni hafta yağmurlu ve soğuk olacak

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, hava yarın ve Cuma günü yüksek basınç sistemi ile serin; sonraki günlerde ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Açık ve az bulutlu geçecek iki günün ardından Cumartesi hava parçalı az bulutlu, Pazar ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.
Pazartesi çok bulutlu ve zamanla yağmurlu hava bekleniyor. Salı ve Çarşamba günleri ise parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak.

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Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise kuvvetli esecek.

 

Son Güncelleme: 18.12.2019 18:00
Anahtar Kelimeler:
KKTC Meteoroloji DairesiKktc Hava Durumu
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