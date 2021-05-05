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Yeni görevden alma ve atamalar

2 mevkide görevden alma, 3 mevkiye de atama yapıldı..

05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:45
Yeni görevden alma ve atamalar
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Başbakanlık Dairesi Müdürlüğü’ne Erdinç Akgür; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’ne İdris Demirsöz; Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, Özel Kalem Müdürü görevine ise Mustafa Çaluda atandı.

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17 Temmuz 2019’dan beri Devlet Tiyatroları Müdürlüğü görevini sürdüren Erdinç Akgür ile 14 Mart 2018’den beri Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Özel Kalem Müdürü Çağlar Gülamkadir ise görevlerinden alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alma ve atamalar, bugünden itibaren geçerli oldu.

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Son Güncelleme: 05.05.2021 11:24
Anahtar Kelimeler:
Kktc Resmi GazeteGörevden Alma Ve Atama
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