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Yeni faiz oranları bugün yürürlüğe girecek

KKTC Merkez Bankası tarafından yeniden düzenlenen faiz oranları bugün yürürlüğe girecek.

Yeni faiz oranları bugün yürürlüğe girecek

KKTC Merkez Bankası tarafından yeniden düzenlenen faiz oranları bugün yürürlüğe girecek.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:50
Yeni faiz oranları bugün yürürlüğe girecek


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Faiz duyurusunun ardından KKTC Merkez Bankası da geçtiğimiz gün benzer bir karar alarak Yeni faiz oranlarını belirlemişti.

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıyla, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ve yabancı para mevduat hesaplarına ve yasal karşılıklara uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont, iskonto ve avans işlemlerindeki yıllık faiz oranlarını düşürdü.

Yeniden düzenlenen oranlar, bugün yürürlüğe girecek.

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Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruya göre bu çerçevede vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 17,25’den yüzde 13,25’e, Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,125’e ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,50’den yüzde 0,25’e indirilmiş, Amerikan Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 1,00’de sabit bırakılmıştı.

Merkez Bankası nezdindeki, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 13’den yüzde 9,00’a, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,125’den yüzde 0,00’a ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,125’e indirildi; Amerikan Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 0,65 oranında sabit bırakıldı.

Türk Parası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı da aşağı çekilmişti.

(BRT)

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