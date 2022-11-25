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Yeni elçi adada
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Yeni elçi adada

Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, adaya geldi.

25 Kasım 2022 Cuma 11:53
Yeni elçi adada

Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, adaya geldi.

Elçilikten alınan resmi bilgiye göre; Feyzioğlu, Pazartesi günü göreve başlayacak.

Hatırlanacağı üzere; Kasım 2018 tarihinden beri TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde olan Ali Murat Başçeri’nin görevi sona ermişti.

Feyzioğlu kimdir?

Metin Feyzioğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu.

Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi.

Bir dönem TC Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalifi olarak bilinen Feyzioğlu, son Barolar Birliği Başkanlığı seçimini kaybederken ise "Erdoğan yandaşı" olarak adından söz edildi.

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