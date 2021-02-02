Yeni ekonomik önlemler yarın açıklanacak!

Hükümetin bir süredir, ilgili kesimlerin görüşlerini alarak koronavirüsün ekonomide yarattığı sıkıntıların aşılması için uygulamaya konulacak yeni önlemler ve kararlarla ilgili olarak sürdürdüğü teknik çalışmalar bugün tamamlandı.

Başbakan Ersan Saner, yarın sabah, muhalefet partileriyle çalışmalarını paylaştıktan sonra, saat 14.00’te, Başbakanlık’ta düzenleyeceği basın toplantısı ile yeni önlem ve kararlar paketini açıklayacak.

Başbakan Saner, “bazı çevrelerin hala, halkı yanıltıcı, yanlış değerlendirmeler ve konuşmalar yapmakta olduğuna” dikkati çekti ve şunları belirtti:

“Miktarı ne olursa olsun mevduatlara dokunmak gibi bir düşüncemiz kesinlikle yoktur. Vatandaşlarımız rahat olsun; Ekonomimize zarar verecek değil yarar sağlayacak adımlar atacağız.

Daha önce de belirttiğim üzere kısa ve orta vadeli önlemler ve kararlar uygulamaya koyarak kamu-özel tüm çalışanlarımızı mağdur etmeden ekonomimizde salgın nedeniyle oluşan olumsuz etkileri ortadan kaldırmaktır.

Kimse spekülasyonlara kulak vermesin. Daha önce olduğu gibi, Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde, ekonomik akıldan uzaklaşmadan, Koronavirüsle ilgili önlemlere sıkı sıkıya uyarak, birlik beraberliğimizi koruyarak yaşanan bu zor süreci de mutlaka başarı ile geride bırakacağımız.”