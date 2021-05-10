Yeni ek tedbirler bugünden itibaren uygulanıyor

Ramazan Bayramı ziyaretleri çekirdek aileyle sınırlandırıldı.

Bayram dolayısıyla kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinlikler yapılmayacak..

10 -15 Mayıs tarihleri arasında yani Pazartesi’nden Cumartesi’ye kadar saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 21.00’den Pazartesi 05.00’e kadar temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek.



Kapalı turizm hizmeti veren otellerdeki çalışanlar, müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin “negatif olmasına müteakip” otelden ayrılabilecek.

13 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısı ile bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için arife olan 12 Mayıs Çarşamba günü 6 uçuş, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 13 Mayıs Perşembe günü ise 4 uçuş charter sefer düzenlenecek.



Bakanlar Kurulunca alınan diğer kararlar ise şu şekilde:

“Kapalı ve açık alanlarda kalış sürelerinin en aza indirilmesi ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 27.05.2021 tarihine kadar ilgili işletmelerde cafe, restoran,meyhane, park vb.) canlı müzik yapılmamasına karar verilmiştir. Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27.05.2021 tarihinden itibaren canlı müzik yapılabilecek.



Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile 24.05.2021 tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin ( KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulması kararlaştırıldı.

Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17.05.2021 tarihinde itibaren başlanması uygun görüldü.

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görüldü. Ayrıca bu tür etkinliklerin yapılabilmesi veya kurulabilmesi ülkemizde vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek.”

17.05.2021 tarihinden itibaren deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu olacak şekilde ve belirtilen koşullarda hizmet verebilecek. Tur teknesinde görev yapan personel yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek.

Çalışan kişilerin 17 Mayıs’a kadar taranmaları amacıyla PCR testlerini yaptırmaları gereken internet kafeleri 18 Mayıs’ta açılacak. Internet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecek.