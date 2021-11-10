Yeni dönem basın kartı müracaat süreci başladı

Basın Kartı Komisyonu adına açıklama yapan Komisyon Başkanı Cenk Mutluyakalı, bu süreçte “sosyal sigorta ya da ihtiyat sandığı” yatırımları yapılmayan gazetecilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti.

“Tüzük gereği, Basın Kartı sahibi olabilmenin en temel şartlarından biri sosyal güvenlik yatırımlarının gazetecilik mesleği üzerinden eksiksiz ve düzenli yapılmasıdır. Bu maddenin bir amacı da gazetecilerin gelecek güvencesini garanti altına almak ve bu yönde olası eksiklikleri basın kartı aracılığı ile gündeme getirmektir” diyen Mutluyakalı, Çalışma Bakanlığı ve işverenlere çağrıda bulundu.



Mutluyakalı, “Basın Kartı Komisyonu olarak Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere tüm denetim birimlerini göreve davet ederken, işverenlere de bu yöndeki görev ve sorumluluklarını yeniden anımsatırız” dedi.