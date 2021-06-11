Girne Özgürada Lions Kulübü sponsorlar aracılıyla, servise; iki infizyon pompası, bir şırınga pompası, bir nibilizatör ve süt ısıtıcısı bağışladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen bağış töreninde, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Çocuk Servisi Klinik Şefi Dr. Çiğdem Bakkaloğlu, Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Kadriye Erdem konuşma yaptı.

ERDEM

Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Kadriye Erdem, 2020-21 hizmet döneminde ana aktiviteleri çerçevesinde Yeni Doğan Çocuk Servisi’ne bağış yapmaya karar verdiklerini söyleyerek, sponsorlar aracılığıyla cihaz bağışında bulunduklarını belirtti.

Erdem, sponsorlar Özge Taşker Falyalı, Ulcay Han ve eşi, Erdem and Co. Muhasebe Bürosu’na teşekkür etti.

BAKKALOĞLU

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Çocuk Servisi Klinik Şefi Çiğdem Bakkaloğlu, yeni doğan bebekler için kullanılacak cihazların kendileri için çok değerli olduğunu, yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Bakkaloğlu, bağış için teşekkür etti.

ÖZYILKAN

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, bağış için teşekkür etti.

Bağışların önemine işaret eden Özyılkan, devamını diledi.

OYGAR

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar da Sağlık Bakanlığı adına teşekkürlerini iletti.

Pandemi sürecinde ihtiyaçların arttığına işaret eden Oygar, “Her dönemde bağış anlamlı ama bu dönemde daha da anlamlı” dedi.