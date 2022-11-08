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"Yeni cezaevinde çocuk ve genç bölümünün açılmadığı iddiası var"

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Cumhuriyet Meclisi’nde bugün muhalefetin denetleme günü olduğunu; ancak Başbakan Ünal Üstel’in Meclis’in faaliyetlerine katılmamayı alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Baybars ayrıca yeni cezaevinde çocuk ve genç suçlular bölümünün açılmadığı iddiasının da olduğunu kaydetti.

08 Kasım 2022 Salı 13:22
"Yeni cezaevinde çocuk ve genç bölümünün açılmadığı iddiası var"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, Cumhuriyet Meclisi’nde konuştu.

“ÖZELLİKLE SAYIN ÜSTEL, MECLİS FAALİYETLERİNE KATILMAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ”

Baybars, Cumhuriyet Meclisi’nde bugün muhalefetin denetleme günü olduğunu; ancak Başbakan Ünal Üstel’in Meclis’in faaliyetlerine katılmamayı alışkanlık haline getirdiğini söyledi.

“ÇOCUK VE GENÇ BÖLÜMÜNÜN AÇILMADIĞI İDDİASI VAR”

Cezaevlerinde devletin koruması altında bulunan kişilerin insan onuruna yakışacak bir şekilde orada günlerini geçirmesi gerektiğini söyledi.

Mahkum yakınlarının yeni cezaevine geçişte sıkıntılar yaşadığını ifade eden Baybars, “Mahkemenin verdiği cezalara başka kısıtlamalar ekleyerek, cezaevi yönetiminin özgür hayatla hürriyeti bağlayıcı farkı asgariye indirecek şekilde çalışmalı” dedi.

Yeni cezaevinde mahkumların insan onuruna yakışır şekilde yaşamaları gerektiğini anlatan Baybars, “Fiziksel ortam, barınma ihtiyacını karşılıyor olsa da insani ve iyi muamele gerekiyor” dedi.

En önemli kurallardan birinin kategorilere ayırmak olduğuna işaret eden Baybars, “Genç ve çocuk mahkumların yetişkin mahkumlardan ayrı olmalı. Çocuk ve genç suçlular için olan bölümün hala açılmadığı iddiası var” ifadesini kullandı.

“Mahkumlara dışarıdan kıyafet izni veriliyor mu?” sorusunu soran Baybars, “Özellikle cezaevinde ihale yapılıp yemek hizmetleri dışarıdan sağlanıyor... Yeni cezaevinde mutfak yapıldı; en azından kantinden sağlıklı beslenme talepler karşılanmalı” dedi.

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