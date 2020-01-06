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Yeni cezaevi personeline yönelik eğitimler başladı

KKTC İçişleri Bakanlığı ile TC Adalet Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde yeni yapılacak cezaevinde çalışacak personelin eğitimleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Yeni cezaevi personeline yönelik eğitimler başladı

KKTC İçişleri Bakanlığı ile TC Adalet Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde yeni yapılacak cezaevinde çalışacak personelin eğitimleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:07
Yeni cezaevi personeline yönelik eğitimler başladı

İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda saat 09.30’da gerçekleşen toplantıda, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile TC Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz basına açıklamalarda bulundu.
AKCEVİZ
Akceviz, yapılan protokol uyarınca cezaevi personeline yönelik ilk etap 2 aylık eğitim programının Türkiye’de tamamlandığını KKTC’deki eğitimlerin ise bugünden başlamak üzere 1 ay boyunca devam edeceğini kaydetti.
Akceviz, KKTC’ye bu desteği sağlamaktan mutluluk duyduklarını da belirtti.
BAYBARS

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, yeni cezaevinin artık sonuna yaklaşıldığını ve 2020 yılı içerisinde hizmete girmesinin planlandığını belirterek, daha iyi uygulamalarla hayata geçmesi için belli eğitimler planlandığını kaydetti.
TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’le yapılan istişareler ve ardından teknik heyet seviyesinde yapılan çalışmalar sonucunda ciddi ve titiz, aynı zamanda insan haklarına uygun bir anlayışla yeni cezaevi ve personelinin hazırlanacağını dile getiren Baybars, hükümlü ve tutukluların personelle karşılıklı ilişkisinin her bireyin insan haklarına saygısı çerçevesinde yaşanması gerektiğini ifade etti.
Cezaevlerindeki ortamın hem fiziki hem teknik hem de davranış ve ilişkiler bağlamında gelişmesi ve güncellenmesinin önemine vurgu yapan Baybars, Kasım ve Aralık ayında üst yönetici grubunun, şimdi de tüm personelin eğitimlerle geliştirilmeye devam edileceğini aktardı.
Baybars, temel hedefin suçluyu ıslah etmek yerine suçu önleyici politikalar geliştirerek suçun önlenmesi olması gerektiğini söyleyerek, eğitim programının ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından Akceviz tarafından Bakan Baybars’a Kütahya’daki mahkûmların yaptığı porselen vazo takdim edildi.
 

Son Güncelleme: 06.01.2020 13:19
Anahtar Kelimeler:
Cezaevi Personeline Yönelik Eğitimler
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