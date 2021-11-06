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Yeni Bakanlar Kurulu Listesi bugün Meclis’te okunacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesi bugün saat 18.00’de Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.

06 Kasım 2021 Cumartesi 14:00
Yeni Bakanlar Kurulu Listesi bugün Meclis’te okunacak

Dün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan Bakanlar Kurulu’nun Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasının ardından hafta başında hükümet programının Meclis'e sunulması ve güven oylaması sürecinin başlaması bekleniyor.  

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UBP-DP hükümeti, KKTC’nin ilanından sonra kurulan 25’inci hükümet olurken, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise 15’inci başbakan olarak kayıtlara geçti. Yeni kabinede Başbakanlık dahil 9 sandalye UBP’de, 2 sandalye ise DP’de bulunuyor.

UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında kurulan hükümette Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (UBP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP), Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman (DP) yer alıyor.

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Son Güncelleme: 06.11.2021 15:08
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